Лабуткин Степан Иванович ?
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Лабуткин Иван ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Васильевна ?
Рождение ребёнка
10.10.1929
Дочь: Лабуткина Валентина Степановна
Мать ребёнка: Мария Васильевна ?
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно