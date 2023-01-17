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Лабуткин Степан Иванович ?

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Место рождения

Дмитриевка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1929 г.р.

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Лабуткин Иван ?

Мать: не указана

Дмитриевка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Васильевна ?

Рождение ребёнка
10.10.1929

Дочь: Лабуткина Валентина Степановна

Мать ребёнка: Мария Васильевна ?

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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