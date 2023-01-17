Лисицин Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения19.01.1877
Дата смерти20.02.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1929
Орловская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Северный Урал (?)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.02.1948