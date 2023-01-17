Лисицин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицин Петр Иванович

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Место рождения

Телятинки, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

19.01.1877

Дата смерти

20.02.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятинки, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
По 1929
Орловская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Северный Урал (?)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.02.1948
Москва, город федерального значения Москва
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