Асьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асьма

Место рождения

с. Петряксы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1908 г.р.
Около 1909 г.р.
Около 1910 г.р.
Около 1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юсуп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1908

Дочь: Камаева (Азизова) Гафиря Аляутдин Кызы

Отец ребёнка: Аляутдин

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: (Аляутдин Кызы) Няфися

Отец ребёнка: Аляутдин

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Якубова (Аляутдин Кызы) Сафия

Отец ребёнка: Аляутдин

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Аляутдинов Абделхак

Отец ребёнка: Аляутдин

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аляутдин

Смерть
Неизвестно

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