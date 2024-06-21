Иван Васильевич 1764 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван Васильевич

Место рождения

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Лев Иванович

Мать ребёнка: не указана

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Вдовец.

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