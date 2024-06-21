Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Лев Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1825
Вдовец.