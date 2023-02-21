Дайнека Косьма Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1806
Отец: Дайнека Михаил
Мать: Дайнека Агафья
Рождение ребёнка
27.01.1834
Мать ребёнка: Акилина Кирилловна
Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Ф. 136, оп. 13, дело 90 Стр. 602 об (603d) Крёстные: Яков Григорьевич Дайнека (М.Стахово) и Евдокия, жена Моисея Лаврентьевича Короткого (Большое Стахово)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Кирилловна
Смерть
Неизвестно