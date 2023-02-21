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Дайнека Косьма Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Дайнека Михаил

Мать: Дайнека Агафья

Рождение ребёнка
27.01.1834

Сын: Дайнека Василий Косьмич

Мать ребёнка: Акилина Кирилловна

Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Ф. 136, оп. 13, дело 90 Стр. 602 об (603d) Крёстные: Яков Григорьевич Дайнека (М.Стахово) и Евдокия, жена Моисея Лаврентьевича Короткого (Большое Стахово)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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