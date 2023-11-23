(Смирнова) Мария Михайлова
Место рожденияЯрославская губерния
Дата рождения1857
Дата смертиОколо 1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Никольская (Смирнова) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Петров
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Смирнова) Лариса Михайлова
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Петров
Рождение ребёнка
1898
Сын: Смирнов Александр Михайлов
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Петров
Смерть
Около 1925