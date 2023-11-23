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(Смирнова) Мария Михайлова

Место рождения

Ярославская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

Около 1925

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Михаил Петров

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Никольская (Смирнова) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Петров

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Смирнова) Лариса Михайлова

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Петров

Рождение ребёнка
1898

Сын: Смирнов Александр Михайлов

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Петров

Смерть
Около 1925

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