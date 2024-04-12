Суриков Данила Варламов
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.02.1800
Дата смертиПосле 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1800
Отец: Суриков Варлам Иванов
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Сурикова Фекла
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Агафья Данилова
Мать ребёнка: Сурикова Фекла
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Сурикова Фекла
Бракосочетание
30.01.1833
Жена: Сурикова Агафья Федорова
Witnesses:деревни Красиковой крестьяне Василий Иванов, Михаил Петров, Семен Егоров | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково) | ф.607, ... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1835
Дочь: Агафья Данилова
Мать ребёнка: Сурикова Агафья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Татьяна Данилова
Мать ребёнка: Сурикова Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Суриков Петр Данилов
Мать ребёнка: Сурикова Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Сурикова Агафья Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Данилов
Мать ребёнка: Сурикова Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сурикова Фекла
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1870