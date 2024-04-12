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Суриков Данила Варламов

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около ?.02.1800

Дата смерти

После 1870

Пол

Мужской

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Вычислено 1781 г.р.

Жена

Около 1802 г.р.
Около 1800 г.р.

Дети

Около 1820 г.р.
Вычислено 1822 г.р.
Около 1829 г.р.
1835 г.р.
Около 1837 г.р.
1840 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1800

Отец: Суриков Варлам Иванов

Мать: Ксения (Аксинья) Андреева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Суриков Федор Данилов

Мать ребёнка: Сурикова Фекла

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Агафья Данилова

Мать ребёнка: Сурикова Фекла

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Суриков Алексей Данилов

Мать ребёнка: Сурикова Фекла

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
30.01.1833

Жена: Сурикова Агафья Федорова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Witnesses:деревни Красиковой крестьяне Василий Иванов, Михаил Петров, Семен Егоров | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково) | ф.607, ... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1835

Дочь: Агафья Данилова

Мать ребёнка: Сурикова Агафья Федорова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Татьяна Данилова

Мать ребёнка: Сурикова Агафья Федорова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Суриков Петр Данилов

Мать ребёнка: Сурикова Агафья Федорова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Суриков Георгий Данилов

Мать ребёнка: Сурикова Агафья Федорова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Данилов

Мать ребёнка: Сурикова Фекла

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурикова Фекла

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1870
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