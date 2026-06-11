Ковалева (Маломаленко (Малимоненко)) Анна Антонова
женский, родилась 1876, Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, д. Золотаревка
умерла Неизвестно
ОтецМалимоненко Антоний Семенов1848 или 1838 г.р.
Супруги
Ковалев Трофим Макаров1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, д. Золотаревка
Бракосочетание
30.01.1894
Смерть
Неизвестно