Ковалева (Маломаленко (Малимоненко)) Анна Антонова 1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Ковалева (Маломаленко (Малимоненко)) Анна Антонова

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1876, Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, д. Золотаревка

умерла Неизвестно

Отец
Малимоненко Антоний Семенов1848 или 1838 г.р.
Мать
Маломаленко (Малимоненко) (Зуенкова) Агриппина Трофимова1841 г.р.
Супруги
Ковалев Трофим Макаров1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Малимоненко Антоний Семенов

Мать: Маломаленко (Малимоненко) (Зуенкова) Агриппина Трофимова

Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, д. Золотаревка

Бракосочетание
30.01.1894

Муж: Ковалев Трофим Макаров

Смерть
Неизвестно

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