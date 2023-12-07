Быкова (Федулова) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Федулова) Агафья Ивановна

Место рождения

Барсуки, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федулов Иван

Мать: не указана

Барсуки, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков-Люлюкин Аким Григорьевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Быков-Люлюкин Корнилий (Корней) Акимович

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Аким Григорьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.05.1885 ст.

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Елена Акимовна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Аким Григорьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.08.1886 ст.

Дочь: Быкова-Люлюкина Наталья Акимовна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Аким Григорьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.03.1888 ст.

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Мария Акимовна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Аким Григорьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Феодосия Акимова

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Аким Григорьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Быков-Люлюкин Павел Акимович

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Аким Григорьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1894 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Тихон Акимович

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Аким Григорьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Быков-Люлюкин Онисим Акимович

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Аким Григорьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.01.1903 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Василий Акимович

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Аким Григорьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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