Быкова (Федулова) Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Федулов Иван
Мать: не указана
Сын: Быков-Люлюкин Корнилий (Корней) Акимович
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Аким Григорьевич
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Елена Акимовна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Аким Григорьевич
Дочь: Быкова-Люлюкина Наталья Акимовна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Аким Григорьевич
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Мария Акимовна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Аким Григорьевич
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Феодосия Акимова
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Аким Григорьевич
Сын: Быков-Люлюкин Павел Акимович
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Аким Григорьевич
Сын: Быков-Люлюкин Тихон Акимович
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Аким Григорьевич
Сын: Быков-Люлюкин Онисим Акимович
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Аким Григорьевич
Сын: Быков-Люлюкин Василий Акимович
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Аким Григорьевич