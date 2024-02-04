Смагин Алексей Андреев
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Смагин Андрей Емельянов
Мать: Матрена Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
02.10.1794
Дочь: Пелагея Алексеева
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
02.10.1794
Дочь: Устина Алексеева
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Смерть
Неизвестно