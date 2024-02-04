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Смагин Алексей Андреев

Место рождения

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Смагин Андрей Емельянов

Мать: Матрена Антонова

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
02.10.1794

Дочь: Пелагея Алексеева

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
02.10.1794

Дочь: Устина Алексеева

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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