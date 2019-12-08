Романова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.09.1948
Дата смерти08.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1948
Отец: Романов Иван Егорович
Мать: Романова Нина Тихоновна
Рождение ребёнка
13.03.1985
Сын: Романов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Комарский Владимир Дмитриевич
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
08.12.2019
Смерть
08.12.2019