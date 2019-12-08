Романова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Мария Ивановна

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Место рождения

Кевсала, Ипатовский, Ставропольский край

Дата рождения

14.09.1948

Дата смерти

08.12.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1948

Отец: Романов Иван Егорович

Мать: Романова Нина Тихоновна

Кевсала, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.03.1985

Сын: Романов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Комарский Владимир Дмитриевич

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
08.12.2019

Муж: Комарский Владимир Дмитриевич

Смерть
08.12.2019
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