Минакова Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минакова Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1910

Муж: Минаков Стефаний Лаврентиев

Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
поселок Алексеевский, Томской волости, Карпысакского уезда. поручители: Кирилл Михайлович Минаков; Евгений Лаврентиев Минаков; сторона невесты: Артемий Федотов Гординский; Василий Иванович Евтропов.
Смерть
Неизвестно

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