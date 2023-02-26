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SIEBENBRONN (BERKESSEL) Marguerite
SIEBENBRONN (BERKESSEL) Marguerite
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1673
Пол
Женский
Отец
Berkessel Jakob
1654 г.р.
Мать
Berkessel (Schmitt) Maria Elisabetha
1654 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец:
Berkessel Jakob
Мать:
Berkessel Maria Elisabetha
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