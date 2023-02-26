SIEBENBRONN (BERKESSEL) Marguerite — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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SIEBENBRONN (BERKESSEL) Marguerite

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Пол

Женский

Отец

1654 г.р.

Мать

1654 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Berkessel Jakob

Мать: Berkessel Maria Elisabetha

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