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(Schwab) Barbara

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

19.03.1969

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Schwab Michael

Мать: Schwab Anna Barbara

Смерть
19.03.1969
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