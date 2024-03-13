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(Schwab) Barbara
(Schwab) Barbara
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Дата смерти
19.03.1969
Пол
Женский
Отец
Schwab Michael
1874 г.р.
Мать
Schwab (Krüger) Anna Barbara
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Schwab Michael
Мать:
Schwab Anna Barbara
Смерть
19.03.1969
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