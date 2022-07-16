Петкин Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1963
Дата смерти16.07.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1963
Отец: Петкин Михаил Андреевич
Мать: Максимова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1986
Дочь: Петкина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Косякова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
19.09.1990
Сын: Петкин Иван Александрович
Мать ребёнка: Косякова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.2022