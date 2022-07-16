Петкин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петкин Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1963

Дата смерти

16.07.2022

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1963

Отец: Петкин Михаил Андреевич

Мать: Максимова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
28.09.1986

Дочь: Петкина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Косякова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
19.09.1990

Сын: Петкин Иван Александрович

Мать ребёнка: Косякова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косякова Наталья Ивановна

Смерть
16.07.2022
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