Чеснокова (Федукина) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1926
Сын: Чесноков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Чесноков Василий Фёдорович
Верхний Курдюм, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно