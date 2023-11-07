Фехретдинова (Ибраева) Фаиля Фаритовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.11.2023
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ибраев Фарит Хамидуллович
Мать: Ибраева Абидулловна
Рождение ребёнка
31.01.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
07.11.2023