Фехретдинова (Ибраева) Фаиля Фаритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фехретдинова (Ибраева) Фаиля Фаритовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.11.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ибраев Фарит Хамидуллович

Мать: Ибраева Абидулловна

Рождение ребёнка
31.01.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
07.11.2023
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