Роман Незаконнорожденный
мужской, родился 01.10.1846 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
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Место
Комментарий
Рождение
01.10.1846 ст.
Отец: не указан
Мать: Кряжева-Дерябина (Спехина) Аграфена (Агрипина) Павлова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
09.10.1846 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. Черкесов. вдова кр.ж. безфамильная. без отчества. незаконнорожденный.