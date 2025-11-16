Роман Незаконнорожденный 01.10.1846 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Роман Незаконнорожденный

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 01.10.1846 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Мать
Кряжева-Дерябина (Спехина) Аграфена (Агрипина) Павлова18.06.1823 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1846 ст.

Отец: не указан

Мать: Кряжева-Дерябина (Спехина) Аграфена (Агрипина) Павлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Черкесов. вдова кр.ж. безфамильная. без отчества. незаконнорожденный.

Крещение
09.10.1846 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники оной же деревни и пом. кр. Павел Михеев и кр. жена Пелагея Васильева.

Смерть
Неизвестно

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