Зикратова (Мартыненко) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зикратова (Мартыненко) Ирина Николаевна

Место рождения

Богатырь, Успенский район, Павлодарская область

Дата рождения

07.05.1970

Пол

Женский

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1970

Отец: Мартыненко Николай Анисимович

Мать: Мартыненко Маринка Матвеевна

Богатырь, Успенский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
25.05.1988

Сын: Зикратов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Зикратов Владимир Леонидович

Михайловское, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.05.1993

Дочь: Якорева Мария Владимировна

Отец ребёнка: Зикратов Владимир Леонидович

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