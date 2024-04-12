Зикратова (Мартыненко) Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.05.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1970
Рождение ребёнка
25.05.1988
Сын: Зикратов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Зикратов Владимир Леонидович
Михайловское, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.05.1993
Дочь: Якорева Мария Владимировна
Отец ребёнка: Зикратов Владимир Леонидович