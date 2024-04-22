Вьялкина (Быкова) Пелагея Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения12.09.1877
Дата смерти19.07.1953
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1877
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Вьялкин Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
06.11.1910
Дочь: Попова Александра Никитична
Отец ребёнка: Вьялкин Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
12.02.1918
Дочь: Красникова Павла Никитична
Отец ребёнка: Вьялкин Никита Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.1953
Причина смерти: паралич сердца
Похороны
Неизвестно