Вьялкина (Быкова) Пелагея Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина (Быкова) Пелагея Тимофеевна

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.09.1877

Дата смерти

19.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1877

Отец: Быков Тимофей Афанасьевич

Мать: Быкова Ксения Михайловна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Вьялкин Иван Никитович

Отец ребёнка: Вьялкин Никита Яковлевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.11.1910

Дочь: Попова Александра Никитична

Отец ребёнка: Вьялкин Никита Яковлевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.02.1918

Дочь: Красникова Павла Никитична

Отец ребёнка: Вьялкин Никита Яковлевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Никита Яковлевич

Смерть
19.07.1953
Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: паралич сердца
Похороны
Неизвестно
Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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