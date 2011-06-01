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Голощук Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1949

Дата смерти

01.06.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1949

Отец: не указан

Мать: Голощук Лидия

Смерть
01.06.2011
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