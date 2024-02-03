Воеводин Нефед Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводин Нефед Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1828 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Иванова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Нефедьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа Нефедьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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