Воеводин Нефед Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея Нефедьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа Нефедьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно