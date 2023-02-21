Беринцева (Корешкова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беринцева (Корешкова) Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1908 ст.

Сын: Беринцев Константин Афанасьевич

Отец ребёнка: Беринцев Афанасий Иванович

Мостовское, Верхняя Пышма, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беринцев Афанасий Иванович

Смерть
Неизвестно
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