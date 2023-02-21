Румянцева Глафира Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Румянцева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Румянцев Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Румянцева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Румянцев Иван Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно