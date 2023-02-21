Попадюк Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попадюк Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1928

Сын: Попадюк Иван Михайлович

Отец ребёнка: Попадюк Михаил Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гудыма Анна Михайловна

Отец ребёнка: Попадюк Михаил Никитович

Ивано-Франковск, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попадюк Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Попадюк Михаил Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попадюк Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Попадюк Михаил Никитович

село Зборы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попадюк Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Попадюк Михаил Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попадюк Михаил Никитович

Смерть
Около 1966
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