Попадюк Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1928
Отец ребёнка: Попадюк Михаил Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гудыма Анна Михайловна
Отец ребёнка: Попадюк Михаил Никитович
Ивано-Франковск, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попадюк Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Попадюк Михаил Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попадюк Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Попадюк Михаил Никитович
село Зборы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попадюк Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Попадюк Михаил Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1966