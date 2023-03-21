Зорина Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1929
Дата смерти14.04.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Смерть
14.04.1913
Рождение
11.04.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1955
Сын: Зорин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Зорин Александр Трофимович
Рождение ребёнка
06.03.1964
Сын: Зорин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Зорин Александр Трофимович