Зорина Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1929

Дата смерти

14.04.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
14.04.1913
Рождение
11.04.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1955

Сын: Зорин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Зорин Александр Трофимович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.03.1964

Сын: Зорин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Зорин Александр Трофимович

Москва, город федерального значения Москва
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