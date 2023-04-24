Двойник Второй Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Неизвестно
БАРАНОВО МК-1768 1768 Деревни Михайлова крестьянский отрок Иван Фёдоров деревни Боранова с крестьянской дочерью девкой Евдокией Алексеевой первым браком МИХАЙЛОВО
Бракосочетание
23.05.1768
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1768 1768 Деревни Михайлова крестьянский отрок Иван Фёдоров деревни Боранова с крестьянской дочерью девкой Евдокией Алексеевой первым браком
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область