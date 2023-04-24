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Двойник Второй Евдокия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.
1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

БАРАНОВО МК-1768 1768 Деревни Михайлова крестьянский отрок Иван Фёдоров деревни Боранова с крестьянской дочерью девкой Евдокией Алексеевой первым браком МИХАЙЛОВО
Бракосочетание
23.05.1768

Муж: Двойник Второй Иван Фёдоров

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1768 1768 Деревни Михайлова крестьянский отрок Иван Фёдоров деревни Боранова с крестьянской дочерью девкой Евдокией Алексеевой первым браком
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Двойник Первый Иван Фёдоров

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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