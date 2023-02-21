Смолякова Васса Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиПосле 1892
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1890
Рождение ребёнка
23.04.1891 ст.
Отец ребёнка: Смоляков Павел Романович
Смерть
После 1892
Рождение ребёнка
27.08.1894 ст.
Сын: Смоляков Александр Павлович
Отец ребёнка: Смоляков Павел Романович