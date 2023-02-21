Смолякова Васса Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолякова Васса Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

После 1892

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: Константин

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1890

Муж: Смоляков Павел Романович

Рождение ребёнка
23.04.1891 ст.

Сын: Смоляков Иван Павлович

Отец ребёнка: Смоляков Павел Романович

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1892
Рождение ребёнка
27.08.1894 ст.

Сын: Смоляков Александр Павлович

Отец ребёнка: Смоляков Павел Романович

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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