Чубакова Евдокия Николаева
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Семенов Николай Онисифоров
Бракосочетание
19.01.1901
Поручители Петр Иванов Фомин, Алексей Гаврилов Андреев, Константин Федоров и Феодот Михайлов Чубаковы
Бракосочетание
19.01.1901
Рождение ребёнка
26.03.1902
Дочь: Чубакова Матрона Алексеева
Отец ребёнка: Чубаков Алексей Петров
Восприемники Василий Николаев Семенов с.Красное, Петра Иванова Кирьянова жена Наталья Онисифорова
Рождение ребёнка
24.07.1907
Сын: Чубаков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Чубаков Алексей Петров
Восприемники Константин Феодоров Чубаков, девица Пелагея Родионова Чубакова
Рождение ребёнка
28.09.1909
Дочь: Чубакова Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Чубаков Алексей Петров
Восприемники Константин Федоров Чубаков и крестьянская жена Наталия Онисифорова Кирьянова
Рождение ребёнка
20.08.1911
Дочь: Чубакова Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Чубаков Алексей Петров
Восприемники Константин Федоров Чубаков, Наталия Онисифорова Фомина
Рождение ребёнка
13.08.1914
Сын: Чубаков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Чубаков Алексей Петров
Восприемники с.Красное Василий Николаев Семенов, с. Урусово (Дунино) Наталья Онисифорова Кирьянова
Рождение ребёнка
15.07.1920
Сын: Чубаков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Чубаков Алексей Петров
Смерть
Неизвестно