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Чубакова Евдокия Николаева

Место рождения

Красное, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Семенов Николай Онисифоров

Мать: не указана

Красное, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
19.01.1901

Муж: Чубаков Алексей Петров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Поручители Петр Иванов Фомин, Алексей Гаврилов Андреев, Константин Федоров и Феодот Михайлов Чубаковы
Бракосочетание
19.01.1901

Муж: не указан

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.03.1902

Дочь: Чубакова Матрона Алексеева

Отец ребёнка: Чубаков Алексей Петров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Василий Николаев Семенов с.Красное, Петра Иванова Кирьянова жена Наталья Онисифорова
Рождение ребёнка
24.07.1907

Сын: Чубаков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Чубаков Алексей Петров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Константин Феодоров Чубаков, девица Пелагея Родионова Чубакова
Рождение ребёнка
28.09.1909

Дочь: Чубакова Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Чубаков Алексей Петров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Константин Федоров Чубаков и крестьянская жена Наталия Онисифорова Кирьянова
Рождение ребёнка
20.08.1911

Дочь: Чубакова Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Чубаков Алексей Петров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Константин Федоров Чубаков, Наталия Онисифорова Фомина
Рождение ребёнка
13.08.1914

Сын: Чубаков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Чубаков Алексей Петров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники с.Красное Василий Николаев Семенов, с. Урусово (Дунино) Наталья Онисифорова Кирьянова
Рождение ребёнка
15.07.1920

Сын: Чубаков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Чубаков Алексей Петров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
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