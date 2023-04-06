Кабанов Кондратий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1896
Сын: Кабанов Василий Кондратьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабанова Фаина Кондратьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Кондратьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Кондратьевна
Мать ребёнка: ?
Похороны
1925
Смерть
1925