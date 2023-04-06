Кабанов Кондратий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанов Кондратий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1896

Сын: Кабанов Василий Кондратьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабанова Фаина Кондратьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Кондратьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Кондратьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: ?

Похороны
1925
Смерть
1925
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