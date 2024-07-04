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Попков Игорь Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1953

Пол

Мужской

Добавил:

Еe
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова (Савельева) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
07.11.1978

Сын: Попков Алексей Игоревич

Мать ребёнка: Попкова (Савельева) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
23.02.1986

Сын: Попков Александр Игоревич

Мать ребёнка: Попкова (Савельева) Татьяна Николаевна

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