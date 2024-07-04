Попков Игорь Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1978
Мать ребёнка: Попкова (Савельева) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
23.02.1986
Сын: Попков Александр Игоревич
Мать ребёнка: Попкова (Савельева) Татьяна Николаевна