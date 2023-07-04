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Толстолугов Наум Иванович

Место рождения

Харьковская губерния

Дата рождения

30.11.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1800

Отец: Толстолугов Иван

Мать: не указана

Харьковская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1843

Дочь: Тургенева Варвара Наумовна

Мать ребёнка: Толстолугова Дарья Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.12.1855

Дочь: Толстолугова Анна Наумовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстолугова Дарья Степановна

Смерть
Неизвестно
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