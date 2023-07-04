Толстолугов Наум Иванович
Место рожденияХарьковская губерния
Дата рождения30.11.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1800
Отец: Толстолугов Иван
Харьковская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1843
Дочь: Тургенева Варвара Наумовна
Мать ребёнка: Толстолугова Дарья Степановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.12.1855
Дочь: Толстолугова Анна Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно