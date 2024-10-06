Застылов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1997
Дочь: Анисимова (Застылова) Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Застылова (Дубровина) Марина Николаевна
Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область