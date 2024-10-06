Застылов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Застылов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Застылова (Дубровина) Марина Николаевна

Рождение ребёнка
12.03.1997

Дочь: Анисимова (Застылова) Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Застылова (Дубровина) Марина Николаевна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

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