(Уварова) Агафья Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уваров Арсений Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1891 ст.
Дочь: (Уварова) Васса Незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.07.1893 ст.
Дочь: (Уварова) Параскева Незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно