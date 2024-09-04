(Уварова) Агафья Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Уварова) Агафья Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уваров Арсений Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1891 ст.

Дочь: (Уварова) Васса Незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.07.1893 ст.

Дочь: (Уварова) Параскева Незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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