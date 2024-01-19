Федосейкина (Попова) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1963
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1963
Отец: Попов Николай
Рождение ребёнка
20.06.1984
Сын: Федосейкин Павел Валерьевич
Отец ребёнка: Федосейкин Валерий Павлович
Рождение ребёнка
19.12.1987
Дочь: Глухова Анна Валерьевна
Отец ребёнка: Федосейкин Валерий Павлович
Место жительства
Неизвестно
Moscow / Москва, Russian Federation