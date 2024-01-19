Федосейкина (Попова) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосейкина (Попова) Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1963

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1963

Отец: Попов Николай

Мать: Попова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
20.06.1984

Сын: Федосейкин Павел Валерьевич

Отец ребёнка: Федосейкин Валерий Павлович

Рождение ребёнка
19.12.1987

Дочь: Глухова Анна Валерьевна

Отец ребёнка: Федосейкин Валерий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Moscow / Москва, Russian Federation
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