Шарипов Муслих
Место рожденияд.Байряка-Тамак,Бугульминского кантона Татарской АССР
Дата рождения1929
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Шарипов Нигъмат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарипов Ирек
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно