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Шарипов Муслих

Место рождения

д.Байряка-Тамак,Бугульминского кантона Татарской АССР

Дата рождения

1929

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Шарипов Нигъмат

Мать: Шарипова (Тимербаева) Шәрифә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарипов Ирек

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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