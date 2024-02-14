Исанбердин Кутла-Ахмет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсанбердин Кутла-Ахмет

Исанбердин Кутла-Ахмет

Место рождения

Уфимская губ., Уфимский уезд,д.Каскиново

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исанбердин Фарих

Мать ребёнка: Исанбердина Шарифа

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Яппарова (Исанбердина) Магинур Кутлахметовна

Мать ребёнка: Исанбердина Шарифа

Смерть
1944
Причина смерти: Болезнь в трудармии
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.