Исанбердин Кутла-Ахмет
Место рожденияУфимская губ., Уфимский уезд,д.Каскиново
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исанбердин Фарих
Мать ребёнка: Исанбердина Шарифа
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Яппарова (Исанбердина) Магинур Кутлахметовна
Мать ребёнка: Исанбердина Шарифа
Смерть
1944
Причина смерти: Болезнь в трудармии
Похороны
Неизвестно