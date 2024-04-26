Мартынова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1820
Отец: Мартынов Иван Сергеевич
Мать: Анна Степановна
Рождение ребёнка
10.10.1839
Дочь: Мартынова Параскева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.09.1850
Сын: Пятков Сергей Галагтионович
Отец ребёнка: Пятков Галагтион Николаевич
Петрово, Туринский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно