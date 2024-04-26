Мартынова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1820

Отец: Мартынов Иван Сергеевич

Мать: Анна Степановна

Рождение ребёнка
10.10.1839

Дочь: Мартынова Параскева

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.09.1850

Сын: Пятков Сергей Галагтионович

Отец ребёнка: Пятков Галагтион Николаевич

Петрово, Туринский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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