Ващук Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1953
Отец: не указан
Рождение ребёнка
30.07.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ващук Владимир Иванович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вялова Ольга Александровна
Отец ребёнка: не указан