Ващук Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ващук Вера Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1953

Отец: не указан

Мать: Вялова Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
30.07.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ващук Владимир Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вялова Ольга Александровна

Отец ребёнка: не указан

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