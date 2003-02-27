Иваненко (Петанина) Зоя
Место рожденияг.Новоанненский
Дата рождения10.06.1911
Дата смерти27.02.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1911
Отец: Миронов Федот
Мать: (Петанина) Наталья
Рождение ребёнка
1932
Сын: Петанин Владимир
Отец ребёнка: Иваненко Василий
Рождение ребёнка
14.12.1934
Дочь: (Петанина) Любовь
Отец ребёнка: Иваненко Василий
Рождение ребёнка
21.07.1936
Дочь: (Иваненкова) Лидия
Отец ребёнка: Иваненко Василий
Рождение ребёнка
04.02.1938
Дочь: (Иваненкова) Людмила
Отец ребёнка: Иваненко Василий
Бракосочетание
06.09.1938
Муж: Иваненко Василий
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Иваненкова) Тамара
Отец ребёнка: Иваненко Василий
Рождение ребёнка
29.05.1941
Сын: Иваненко Виталий
Отец ребёнка: Иваненко Василий
Бракосочетание
13.08.1956
Муж: Ушаков Ефим
Смерть
27.02.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно