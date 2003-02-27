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Иваненко (Петанина) Зоя

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Место рождения

г.Новоанненский

Дата рождения

10.06.1911

Дата смерти

27.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1911

Отец: Миронов Федот

Мать: (Петанина) Наталья

Рождение ребёнка
1932

Сын: Петанин Владимир

Отец ребёнка: Иваненко Василий

Рождение ребёнка
14.12.1934

Дочь: (Петанина) Любовь

Отец ребёнка: Иваненко Василий

Рождение ребёнка
21.07.1936

Дочь: (Иваненкова) Лидия

Отец ребёнка: Иваненко Василий

Рождение ребёнка
04.02.1938

Дочь: (Иваненкова) Людмила

Отец ребёнка: Иваненко Василий

Бракосочетание
06.09.1938

Муж: Иваненко Василий

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Иваненкова) Тамара

Отец ребёнка: Иваненко Василий

Рождение ребёнка
29.05.1941

Сын: Иваненко Виталий

Отец ребёнка: Иваненко Василий

Бракосочетание
13.08.1956

Муж: Ушаков Ефим

Смерть
27.02.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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