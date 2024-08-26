Крутикова (Чудинова) Людмила (Люся) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутикова (Чудинова) Людмила (Люся) Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чудинов Павел

Мать: Чудинова (Аничкина) Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.05.1991

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