Иванова (Степанова) Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1925
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Иванов Евгений Дементьевич
Отец ребёнка: Иванов Дементий (Доментий) (Иосифович)
Рождение ребёнка
Около 20.12.1927
Рождение ребёнка
20.08.1930
Рождение ребёнка
Около 1933