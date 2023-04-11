Иванова (Степанова) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Степанова) Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Около 1926 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Дементий (Доментий) (Иосифович)

Старое Село, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Иванов Евгений Дементьевич

Отец ребёнка: Иванов Дементий (Доментий) (Иосифович)

Старое Село, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 20.12.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Дементий (Доментий) (Иосифович)

Рождение ребёнка
20.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Дементий (Доментий) (Иосифович)

Старое Село, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Дементий (Доментий) (Иосифович)

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