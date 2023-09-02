Меньщикова Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1897

Дочь: Ожигова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Ожигов Алексей Николаевич

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.04.1899

Сын: Ожигов Федот Алексеевич

Отец ребёнка: Ожигов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
28.07.1901

Сын: Ожигов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Ожигов Алексей Николаевич

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.10.1903

Дочь: Ожигова Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Ожигов Алексей Николаевич

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.04.1905

Сын: Ожигов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Ожигов Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ожигов Алексей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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