Меньщикова Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1897
Дочь: Ожигова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Ожигов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
15.04.1899
Отец ребёнка: Ожигов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
28.07.1901
Отец ребёнка: Ожигов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
11.10.1903
Дочь: Ожигова Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Ожигов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
18.04.1905
Сын: Ожигов Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Ожигов Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно