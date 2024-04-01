Мишинa (Исаева) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1943
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1943
Рождение ребёнка
12.02.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишин Николай Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишин Николай Иванович