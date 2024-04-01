Мишинa (Исаева) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишинa (Исаева) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1943

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1943

Отец: Исаев Александр Иванович

Мать: Исаева (Леонтьева) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
12.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишин Николай Иванович

Рождение ребёнка
22.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишин Николай Иванович

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