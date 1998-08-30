Зарубина (Дутова) Акилина
Место рождения
Дата рождения26.07.1917
Дата смерти30.08.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1940.?.1943 ст.
Сын: Зарубин Александр ?
Отец ребёнка: Зарубин Никифор
Рождение
26.07.1917
Отец: Кудрин Никифор
Рождение ребёнка
21.05.1935
Сын: Зарубин Владимир
Отец ребёнка: Зарубин Никифор
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зарубин Никифор
Рождение ребёнка
14.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зарубин Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зарубин Никифор
Работа или профессия
Неизвестно
Педагог
Образование
Неизвестно
Высшее
Смерть
30.08.1998
Похороны
Неизвестно