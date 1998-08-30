Зарубина (Дутова) Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубина (Дутова) Акилина

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Место рождения

Чеканиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

26.07.1917

Дата смерти

30.08.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

1902 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

1943 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1940.?.1943 ст.

Сын: Зарубин Александр ?

Отец ребёнка: Зарубин Никифор

Рождение
26.07.1917

Отец: Кудрин Никифор

Мать: Карбышева (кудрина) Фаина

Чеканиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.05.1935

Сын: Зарубин Владимир

Отец ребёнка: Зарубин Никифор

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зарубин Никифор

Рождение ребёнка
14.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зарубин Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарубин Никифор

Работа или профессия
Неизвестно
Педагог
Образование
Неизвестно
Высшее
Смерть
30.08.1998
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Похороны
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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