Макаров Николай Борисович
Место рожденияКозиновский
Дата рождения03.08.1910
Дата смерти31.10.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1910
Отец: Макаров Борис
Мать: Макарова Фёкла
Козиновский
Рождение ребёнка
20.05.1936
Дочь: Ираида Николаевна
Мать ребёнка: Макарова Надежда Михайловна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Макарова Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.1961