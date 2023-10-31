Макаров Николай Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Николай Борисович

Макаров Николай Борисович

Место рождения

Козиновский

Дата рождения

03.08.1910

Дата смерти

31.10.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1910

Отец: Макаров Борис

Мать: Макарова Фёкла

Козиновский
Рождение ребёнка
20.05.1936

Дочь: Ираида Николаевна

Мать ребёнка: Макарова Надежда Михайловна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Макарова Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Надежда Михайловна

Смерть
31.10.1961
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close