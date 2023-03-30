Дремин ??
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1978
Дочь: Максимова Любовь
Мать ребёнка: Дремина Татьяна Павловна
Рощино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дремина Татьяна Павловна
У Татьяны Девичья фамилия Дремина и мужа встретила с фамилией Дремина, так они и познакомились