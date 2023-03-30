Дремин ?? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДремин ??

Дремин ??

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1978

Дочь: Максимова Любовь

Мать ребёнка: Дремина Татьяна Павловна

Рощино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дремина Татьяна Павловна

У Татьяны Девичья фамилия Дремина и мужа встретила с фамилией Дремина, так они и познакомились
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close