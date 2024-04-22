Кокорин Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения20.03.1906 ст.
Дата смерти27.10.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1906 ст.
Бракосочетание
16.02.1933
Рождение ребёнка
09.02.1937
Сын: Кокорин Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Кокорина Раиса Степановна
Рождение ребёнка
29.08.1938
Дочь: Иванова Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Кокорина Раиса Степановна
Место жительства
До 1942
Съезженская ул. дом 11 кв. 32
Рождение ребёнка
10.01.1945
Мать ребёнка: Кокорина Раиса Степановна
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.10.1991
Причина смерти: Болезнь
Похороны
30.10.1991
Лесной уч. 15 кв. 26 ряд. мог. 1А, Северное кладбище