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Кокорин Яков Иванович

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

20.03.1906 ст.

Дата смерти

27.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1906 ст.

Отец: Кокорин Иван Александров

Мать: Кокорина Евфросиния Михайловна

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
16.02.1933

Жена: Кокорина Раиса Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.02.1937

Сын: Кокорин Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Кокорина Раиса Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.08.1938

Дочь: Иванова Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Кокорина Раиса Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
До 1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Съезженская ул. дом 11 кв. 32
Рождение ребёнка
10.01.1945

Сын: Кокорин Юрий Яковлевич

Мать ребёнка: Кокорина Раиса Степановна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
27.10.1991
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь
Похороны
30.10.1991
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Лесной уч. 15 кв. 26 ряд. мог. 1А, Северное кладбище
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