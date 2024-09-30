Халцонен (Ряттё) Софья Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.10.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1909
Рождение ребёнка
01.01.1910
Дочь: (Халцонен) Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Халцонен Иосиф Павлович
Рождение ребёнка
03.03.1913
Отец ребёнка: Халцонен Иосиф Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1915
Отец ребёнка: Халцонен Иосиф Павлович
Рождение ребёнка
06.08.1916
Дочь: (Халцонен) Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Халцонен Иосиф Павлович
Смерть
Неизвестно