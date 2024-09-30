Халцонен (Ряттё) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халцонен (Ряттё) Софья Ивановна

Место рождения

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

10.10.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
08.02.1909

Муж: Халцонен Иосиф Павлович

Рождение ребёнка
01.01.1910

Дочь: (Халцонен) Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Халцонен Иосиф Павлович

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1913

Сын: Халцонен Иван Иосифович

Отец ребёнка: Халцонен Иосиф Павлович

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1915

Сын: Халцонен Павел Иосифович

Отец ребёнка: Халцонен Иосиф Павлович

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1916

Дочь: (Халцонен) Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Халцонен Иосиф Павлович

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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