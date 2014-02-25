Перов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перов Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.2014

Пол

Мужской

Отец

1989 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.2014

Отец: Перов Николай Сергеевич

Мать: Перова Татьяна

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